В Китае обнаружили новый коронавирус летучей мыши

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Китайские вирусологи нашли новый коронавирус летучей мыши. Он способен заражать людей таким же путем, что и COVID-19, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, вирус является новой линией коронавируса HKU5, который был впервые обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Специалисты из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии организовали исследование в лаборатории Гуанчжоу.

Как подчеркнули ученые, новый вирус, полученный из образцов летучих мышей, может инфицировать клетки человека. Однако пока не стоит паниковать, отметили вирусологи. Они объяснили, что риск появления HKU5-CoV-2 среди людей не нужно преувеличивать, однако необходимо провести более тщательный анализ.

В декабре прошлого года конгрессмены США заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Они обратили внимание на то, что у вируса были выявлены биологические характеристики, которые не удалось обнаружить в природе. Все случаи заражения COVID-19 якобы связаны с единичным попаданием инфекции в организм человека. При этом во время прошлых пандемий фиксировалось несколько случаев распространения, пояснили конгрессмены.

Более того, американские и европейские ученые доказали, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Выяснилось, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии.

