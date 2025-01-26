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Заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по поводу происхождения коронавируса представляют собой политическую манипуляцию, целью которой является очернение Китая. Соответствующее заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй,

Таким образом о прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЦРУ склоняется к версии, в соответствии с которой пандемия COVID-19 якобы началась в результате утечки вируса из лаборатории, расположенной на территории китайского Уханя.

"Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения вируса, которые не заслуживают доверия. Происхождение вируса – это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики", – подчеркнул представитель дипведомства.

Лю Пэнъюй также обратил внимание, что Китай "решительно выступает против политизации" проблемы возникновения вируса и в очередной раз призывает мировое сообщество "уважать науку и сторониться теорий заговора".

При этом выводы ЦРУ "не подкреплены никакими серьезными доказательствами", отметил дипломат. В связи с этим Китай выражает решительный протест "против политической манипуляции в любой форме", резюмировал он.

В декабре прошлого года конгрессмены США заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Они обратили внимание на то, что у вируса были выявлены биологические характеристики, которые не удалось обнаружить в природе. Все случаи заражения COVID-19 якобы связаны с единичным попаданием инфекции в организм человека. При этом во время прошлых пандемий фиксировалось несколько случаев распространения, пояснили конгрессмены.

Более того, американские и европейские ученые доказали, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Выяснилось, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии.

