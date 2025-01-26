NYT: ЦРУ склоняется к версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что утечка вируса COVID-19 произошла из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает газета The New York Times.

Ранее в ведомстве заявляли, что не обладают сведениями для того, чтобы понять, передался ли вирус от животного к человеку естественным путем или в результате утечки из лаборатории.

По данным газеты, изменение позиции ЦРУ основывается на тщательном изучении имеющейся информации. Он начался еще при администрации экс-президента США Джо Байдена, а его итоги были разглашены по решению нового главы управления Джона Рэтклиффа.

Как подчеркнуло издание, ЦРУ продолжит исследовать новые данные и информацию.

В декабре прошлого года конгрессмены США также заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Они обратили внимание на то, что у вируса были выявлены биологические характеристики, которые не удалось обнаружить в природе. Все случаи заражения COVID-19 якобы связаны с единичным попаданием инфекции в организм человека. При этом во время прошлых пандемий фиксировалось несколько случаев распространения, пояснили конгрессмены.

Более того, американские и европейские ученые доказали, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Выяснилось, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии.

