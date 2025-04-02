Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Новая пандемия опасной болезни может появиться в мире уже "завтра", заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы", – цитирует ТАСС.

Он напомнил, что пандемия коронавируса на фоне геополитических и экономических потрясений, а также конфликтов последних лет кажется далеким воспоминанием. Однако следующая подобная пандемия не будет ждать, пока все успокоится, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

"Вот почему мир нуждается в вашем участии и лидерстве, чтобы довести работу над соглашением ВОЗ о пандемии до финишной черты", – призвал он послов государств – членов ВОЗ.

Поэтому для достижения глобальной безопасности в области здравоохранения требуются общий подход к общим угрозам и скоординированные усилия. В частности, по его словам, участники переговоров по соглашению "упорно трудились более трех лет".

"Считаю, что вы готовы двигаться к консенсусу", – резюмировал Гебрейесус.

Ранее стало известно, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве по итогам 13-й недели года остается стабильной и соответствует эпидемическому сезону, сообщали в столичном Роспотребнадзоре.

Специалисты фиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди представителей всех возрастных групп населения. При этом эпидемические пороги не превышены и по совокупному населению.

