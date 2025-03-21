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21 марта, 17:10

Общество

Оперштаб прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19

Фото: 123RF/loft39studio

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил прекратить публикацию еженедельных сводок о заболеваемости коронавирусом, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Решение связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19. Отмечается, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Вместе с тем Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

Как уточняется в сообщении, в разделе "Стопкоронавирус" на портале "Объясняем.рф" с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года были опубликованы 95 еженедельных сводок о заболеваемости коронавирусом. После прекращения публикаций этот раздел останется открытым.

В Москве за прошлую неделю было выявлено 725 случаев заболевания коронавирусом. За отчетный период госпитализированы 39 человек, выздоровели 816, скончались четверо. При этом, согласно статистике, количество случаев госпитализации с COVID-19 в России снизилось на 15,5%.

В столице также пройден пик заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. За последнюю неделю доля госпитализированных от общего числа заболевших снизилась, что говорит о легком течении болезней. Этот показатель у детей упал на 9,8%, у взрослых – на 2,4%.

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Сюжет: Коронавирус
общество
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