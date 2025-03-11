В Москве вспомнили, как начиналась пандемия коронавируса 5 лет назад

5 лет назад в 2020 году, во всем мире началась пандемия коронавируса. На врачей обрушилась большая нагрузка, но столичная система здравоохранения справилась. В Москве площадки в сжатые сроки перепрофилировали в коронавирусные комплексы с современным оборудованием: аппаратами ИВЛ и высокоточными томографами.

Чтобы снизить нагрузку на многопрофильные стационары и сохранить доступность плановой и экстренной медицинской помощи, в городе развернули резервные госпитали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.