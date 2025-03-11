Апрельская погода вновь вернется в Москву после 20 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с Москвой 24.

Синоптик подчеркнул, что похолодание ожидает регион с субботы, 15 марта. При этом температуры все равно останутся сравнимы с климатической нормой и будут даже немного выше этих значений.

"Сейчас температура на 10 градусов выше нормы. А начиная с субботы она будет где-нибудь на 2–2,5 градуса выше нормы", – сказал Шувалов.

Похолодание продлится около пяти дней, уверен он. По данным эксперта, уже 20 марта в Москве установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.

"По крайней мере, таких низких температур уже не будет", – заключил Шувалов.

На текущей рабочей неделе, с 10 по 14 марта, в Московском регионе фиксируется апрельская погода, заявляли ранее метеорологи. Дело в том, что температуры до 12–15 градусов тепла скорее соответствуют третьей декаде апреля.