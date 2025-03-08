Синоптик Леус: температура в Москве в ближайшие пять дней будет выше нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Среднесуточная температура воздуха в столице в ближайшие пять дней будет выше климатической нормы на 6–8 градусов. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, средняя температура воздуха в Москве окажется в пределах 4–7 градусов. Такие показатели, уточнил он, характерны для первой декады апреля.

При этом во второй половине марта погода в городе станет больше соответствовать норме. Так, по ночам столбики термометров будут показывать меньше ноля, такая же ситуация ожидается в отдельные дни в светлое время суток, добавил специалист.

В Москве 8 марта был установлен новый температурный рекорд. Днем воздух на главной метеостанции ВДНХ прогрелся до 10,1 градуса. Это на 1,5 градуса выше прошлого рекорда, установленного в 2020 году, рассказал Леус.

Между тем в столице первыми после зимы проснутся бабочки, жуки, мухи и комары, отметил глава отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. С его слов, насекомые, кроме зимних комаров, еще не проснулись, несмотря на аномально теплую погоду.