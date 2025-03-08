mos.ru: теплая погода будет сохраняться в Москве до 12 марта

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Теплая погода без осадков с переменной облачностью будет сохраняться в Москве в ближайшие дни, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В субботу, 8 марта, максимальная температура воздуха достигнет 7–9 градусов. В ночь на воскресенье термометры покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Уже днем 9 марта, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 10 градусов, а ночью температура снова опустится до 1–3 градусов.

В понедельник, 10 марта, прогнозируется 6–8 градусов, однако ночью могут прийти заморозки до минус 1 градуса. На следующий день, 11 марта, в дневные часы будет сохраняться теплая погода в диапазоне 5–10 градусов. В ночное время температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов.

В среду, 12 марта, местами может пройти небольшой дождь. Дневная температура останется неизменной, однако ночью похолодает. Термометры покажут 0–5 градусов.

Таким образом, метеорологическая весна в Москве уже наступила. Тем не менее холода в столицу еще вернутся, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, похолодание ожидается с 17 марта.