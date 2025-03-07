Москвичей предупредили о сильном похолодании 17 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метеорологическая весна в Москве уже наступила, однако холода в столицу еще вернутся, рассказал в беседе с Москвой 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, похолодание ожидается с 17 марта.

"Сигналом к этому является понижение температуры в середине следующей недели. По предварительным данным, сильное понижение температур, которое может заставить достать зимнюю одежду, произойдет в районе 17 марта", – сказал специалист.

В начале следующей недели Шувалов пообещал теплую погоду с температурой 10 градусов днем и без осадков. В среду, 12 марта, погода в Москве начнет меняться – в дневные часы ожидается 4–7 градусов и осадки в виде дождя. Это связано с приходом облаков с запада, объяснил синоптик.

Тем временем пятница, 7 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года. Столбик термометра на главной метеостанции ВДНХ поднялся днем 7 марта до 9,8 градуса. Этот показатель побил рекорд, который был установлен накануне.

В Москве окончательно растаял снег из-за рекордного тепла. Ни одна метеостанция города уже не фиксирует снега, а линия сугробов отошла на 230–280 километров на восток от Москвы.