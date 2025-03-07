7 марта в столичном регионе стало самым теплым днем с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Пятница, 7 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, столбик термометра на главной метеостанции ВДНХ поднялся днем 7 марта до плюс 9,8 градуса. Таким образом эти показатели побили рекорд, который был установлен накануне.

"Так как прогрев продолжается, точное значение нового максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров", – уточнил синоптик.

При этом он назвал маловероятным обновление суточного рекорда тепла в Москве в пятницу, 7 марта.

В столице 6 марта был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По словам Леуса, днем температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ достигла отметки 6,8 градуса. Это на 0,4 градуса выше, чем было в этот день 30 лет назад.

Синоптик предположил, что этот рекорд в этом месяце в Москве будет не единственным.

