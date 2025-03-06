Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду в Москве на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Погода в Москве в Международный женский день, 8 Марта, будет теплой и без осадков. Такой прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 7–9 градусов в Москве и до 10 градусов – в Московской области. Ночью в столице может быть от минус 2 до 0, а по Подмосковью местами температура упадет до минус 5 градусов. Жителей Москвы ожидает переменная облачность.

На погоду в столичном регионе будут оказывать влияние северо-западные ветра, которые несут теплый воздух с Атлантического океана. Но влаги станет меньше, так как с юга пройдет антициклон, который будет противостоять атмосферным фронтам циклонов с севера.

"Он уменьшит вероятность осадков до минимума", – говорится в сообщении синоптиков.

В это же время специалисты не исключают обновление температурного рекорда. Самое теплое 8 марта за всю историю метеонаблюдений зафиксировали в 2020 году, когда воздух на ВДНХ прогрелся до плюс 8,5 градуса.

Температура в Москве уже обновила суточный рекорд. В четверг, 6 марта, столбики термометров на ВДНХ достигли 6,8 градуса, что на 0,4 выше показателя 1995 года. Точное значение нового рекорда станет известно после 21:00, когда специалисты снимут показания максимальных термометров.

