Температура в Москве достигла 6,8 градуса и побила 30-летний рекорд

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, к 13:00 в четверг, 6 марта, температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ достигла отметки 6,8 градуса. Это на 0,4 градуса выше, чем было в этот день 30 лет назад.

При этом теплые воздушные массы продолжают поступать в Московский регион. Точное значение нового достижения будет известно после 21:00, когда будут сняты показания максимальных термометров, отметил Леус.

"Судя по прогнозам, этот рекорд в марте 2025 года в столице будет не единственным", – добавил специалист.

Тем временем на метеостанции ВДНХ растаял снег. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, еще в среду, 5 марта, высота снежного покрова там была два сантиметра. В настоящий момент в Москве снег можно заметить только в Тушине – его высота составляет один сантиметр.