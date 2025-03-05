Врач Карпенко: сезон аллергии может наступить раньше срока из-за теплой погоды

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Пик пыления у растений может наступить раньше срока вместе с сезоном аллергии из-за теплой погоды. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Обычно в европейской части России сезон цветения растений начинается марта и продолжается практически до конца августа", – цитирует его пресс-служба РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ.

По словам специалиста, высокий аллергенный потенциал имеют береза, дуб, липа, ольха, осина, хвойные, лещина, клен и ясень, а также полынь, лебеда, одуванчик, крапива, рожь, подорожник, овсяница и амброзия.

При этом пик аллергии трудно предсказать, поскольку все зависит от температуры, климата и осадков, однако обычно он приходится на середину апреля, указал врач. В настоящее время, отметил Карпенко, существует множество источников, где можно отслеживать уровень аллергена в воздухе.

В период сезонной аллергии специалист посоветовал ежедневно промывать нос, глаза и горло физиологическим раствором или специальными средствами, проводить влажную уборку в доме, убирать ковры, мягкие игрушки, книги, стирать уличные вещи, мыть обувь после прогулок, принимать душ и мыть волосы после возвращения с улицы. Кроме того, врач рекомендовал открывать окна только в безветренную погоду, после дождя и вечером, так как пыльца в основном сконцентрирована в воздухе утром в жаркие сухие дни.

Между тем врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что аллергия, проблемы с желудочно-кишечным трактом и психические заболевания могут обостряться весной. По его словам, сенная лихорадка и астма традиционно начинают проявляться из-за цветения деревьев и трав. В частности, в марте зацветает ольха, поэтому склонным к поллинозу пациентам специалист посоветовал обязательно соблюдать рекомендации врача-аллерголога.

