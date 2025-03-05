Холодный аналог Эль-Ниньо пройдет в РФ в апреле

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В России природное явление Ла-Нинья начнет переходить в нейтральную фазу в апреле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшее время, начиная с конца марта, в апреле начнется переход Ла-Нинья в нейтральное состояние, это уже говорит о том, что температура низкой на глобусе не будет", – цитирует РИА Новости синоптика.

По словам эксперта, глобальные температуры продолжат расти в том числе из-за антропогенного воздействия. Также Вильфанд отметил, что явление Ла-Нинья в этот раз оказалось очень слабым и непродолжительным.

Ранее сообщалось, что явление Ла-Нинья связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияет на погодные условия почти на всей планете. При этом синоптики не прогнозируют возвращение Эль-Ниньо.

Однако Ла-Нинья может привести ураганам и пожарам в России. Вероятно, весна 2025-го окажется засушливой. Дефицит почвенной влаги и малое количество осадков ожидается в начале вегетации в Центральной России, включая Московскую область.