Синоптик Вильфанд: "подобие зимы" вернется в Москву в феврале, но без снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Подобие зимы" вновь наступит в Москве в феврале. Температура воздуха опустится до отрицательных значений, но условий для снега не прогнозируется, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Так, первое похолодание придет в столицу уже в понедельник – вторник, 3–4 февраля. Температура воздуха будет отрицательной, хоть и превысит норму на 4–5 градусов. В частности, в понедельник в ночное время в московском регионе показатели термометра будут варьироваться от минус 1 до минус 6 градусов, днем температура поднимется до 0 – минус 2 градусов, по области она составит минус 4 градуса.

В ночь на вторник в Москве прогнозируется минус 3 – минус 8 градусов, в дневное время мороз будет находиться в диапазоне 1–6 градусов ниже нуля. В ночь среды, 5 февраля, похолодает до минус 4 – минус 9 градусов, а днем температура снова составит минус 1 – минус 6 градусов, что все еще превышает норму на 3 градуса. С четверга, 6 февраля, температура продолжит постепенно опускаться и в ночь на и пятницу она составит 4–9 градусов мороза, однако днем снова зафиксируется на уровне минус 1–6 градусов.

В дневное время в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, значения останутся неизменными. Ожидается минус 1–6 градусов в Москве и минус 2–3 градуса по области.

Вместе с тем начиная со среды в Москве будет зафиксировано резкое повышение давления. Показатель вырастет сразу на 22–25 мм.

"С понедельника по среду гребень высокого давления подойдет к Москве и будет определять погоду. Если в понедельник и вторник выпадут небольшие осадки, земля покроется снегом небольшим – до 1–2 сантиметров, то в последующем уже преимущественно без осадков. В среду, в четверг и пятницу солнце будет часто появляться при высоком давлении. Оно будет уже играть на снегу и это будет мягкая зима, но без существенного снега", – резюмировал Вильфанд.

Завершившийся в Москве январь 2025 года стал самым теплым за последние 245 лет инструментальных наблюдений. По данным метеорологической обсерватории МГУ, среднемесячная температура воздуха составила минус 0,02 градуса, ненамного превысив предыдущий рекорд января 2020 года (минус 0,14 градуса). При этом снежный покров в Москве полностью сошел к 19 января, что для середины зимы является чрезвычайно редким событием.