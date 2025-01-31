Морозы до минус 12 градусов придут в Московский регион на следующей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ночная температура воздуха в Москве к 8–9 февраля может упасть до минус 12 градусов. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, днем ожидается до минус 6 градусов. При этом 6 и 7 февраля в городе пройдет небольшой снег.

"Ожидается, что выпадет 2–3 сантиметра. Сугробов ждать не стоит", – отметил эксперт в беседе с Агентством "Москва".

Между тем аномальное потепление в Москве завершится в ближайшие выходные, с 1 по 2 февраля. 1-го числа температура будет от 3 до 5 градусов выше нуля, но днем и ночью в воскресенье, 2-го числа, ожидаются минусовые температуры. Это произойдет из-за перемещений воздушных масс.

