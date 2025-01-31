Синоптик Тишковец: дефицит осадков в феврале в Москве может составить до 60%

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Дефицит осадков в феврале в Москве составит от 30 до 60% от месячного лимита, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

"Отличительной чертой грядущего февраля станет малоснежье", – заметил синоптик.

В это время года сугробы должны быть не менее 33–38 сантиметров, но в действительности ожидается снежный покров высотой от 1 до 6 сантиметров. Аномальная теплая и малоснежная зима может серьезно снизить объем весеннего паводка.

"Если снега мало или нет, объем талой воды резко сокращается, из-за чего водоемы получат меньше воды, что приведет к слабому или умеренному паводку. При этом уровень грунтовых вод может не восстановиться, что создаст проблемы для сельского хозяйства и водоснабжения летом", – предупредил Тишковец.

Паводок будет менее интенсивным и без резкого пика, но не исключены проблемы с регулированием водохранилищ, а также локальные подтопления из-за быстрого таяния остаточного снега и дождей. Кроме того, слабый паводок может сказаться на нересте рыб, растительности, судоходстве и даже устойчивости лесов к вредителям и пожарам, добавил Тишковец.

Ранее синоптики предупреждали, что аномально высокая температура в Москве сохранится до 1 февраля. На следующий день, 2 февраля, столбики термометров опустятся до 0 градусов, а с 3 февраля температура воздуха упадет до минус 5 градусов. Существенных осадков не ожидается.

