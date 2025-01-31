Облачная погода без осадков ожидается в Москве 31 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в пятницу, 31 января. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов тепла.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Очень высокий температурный фон ожидается в столице в течение первой половины следующей недели. По ожиданиям синоптиков, температура будет на 5–6 градусов выше многолетних значений.

Накануне температура в Москве превысила 8 градусов тепла во второй раз за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года. Эксперты назвали нынешний рекорд фантастическим и связали его с африканским воздухом.