Температура в Москве в январе второй раз в истории превысила 8 градусов тепла

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В четверг, 30 января, температура в Москве превысила 8 градусов тепла во второй раз за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самая высокая температура была один раз в 2007 году, это было 11 января 2007 года, температура тогда достигла плюс 8,6 градуса", – добавил он в беседе с ТАСС.

Нынешний рекорд синоптик назвал фантастическим и связал его с африканским воздухом. В беседе с Агентством "Москва" Вильфанд допустил новый рекорд в пятницу, 31 января.

При этом температура воздуха в воскресенье, 2 февраля, в Москве опустится до нулевого значения. Вильфанд уточнял, что в пятницу, 31 января, в столице будет 4–6 градусов тепла. Однако уже в субботу, 1 февраля, температура составит от 3 до 5 градусов выше нуля. В воскресенье днем и ночью будет от минус 2 до 2 градусов тепла.

