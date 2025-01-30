Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнце и небольшой снег в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очень высокий температурный фон ожидается в столице в течение первой половины следующей недели. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан в беседе с Москвой 24 уточнил, что температура будет на 5–6 градусов выше многолетних значений.

"Это значит, что ночью в Москве – минус 3 – минус 5 градусов. Дневные температуры – от минус 1 до минус 2 градусов. Высокие температуры, но отрицательные по абсолютным значениям. Существенных осадков не ожидается", – пояснил синоптик.

В понедельник и вторник, 3 и 4 февраля, может выпасть небольшой снег. Высота снежного покрова вряд ли будет больше одного сантиметра, уточнил Вильфанд.

Согласно его прогнозу, во второй половине недели существенных изменений, как и осадков, не предвидится. Температура днем составит от минус 1 до минус 2 градусов, максимальное значение – минус 3 градуса.



Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра На следующей неделе будет появляться солнце, потому что при высоком давлении, да, погода облачная, но с частыми прояснениями. Говорить о похолодании, которое произойдет в понедельник, язык не поворачивается. Это не похолодание, а просто понижение температуры. Всегда тепло-холодно, нужно с чем-то сравнивать.

Он отметил, что температура понизится по сравнению с нынешними экстремально высокими значениями, но, согласно климатическим данным за 30 лет, она будет выше.

В выходные, 1 и 2 февраля, температура в Москве опустится до нулевого значения, сообщил ранее Вильфанд. В субботу температура составит от 3 до 5 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов. Спад температуры произойдет из-за смены циркуляции: воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, а после – с запада и северо-запада, объяснил синоптик.