Морозы до минус 45 градусов ожидаются в Бурятии

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До 4 февраля в большинстве районов Бурятии ожидаются аномальные холода. Об этом сообщает RT со ссылкой на Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации управления, среднесуточные температуры в указанный период окажутся ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

В пятницу, 31 января, будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит от минус 31 до минус 36 градусов, местами – от минус 40 до минус 45 градусов.

Тем временем на Дальний Восток обрушились два мощных циклона, которые принесли снегопады и штормовой ветер в Якутию, Хабаровский и Приморский край. На Сахалине из-за плохой видимости отменили автобусные маршруты, а в аэропорту Южно-Сахалинска перенесли несколько авиарейсов.