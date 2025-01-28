Обратный ход температуры воздуха зафиксирован в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Обратный ход температуры воздуха был зафиксирован в Москве 28 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, максимальная температура ночью фиксировалась на 5,5 градуса тепла, минимальное же значение составило плюс 4 градуса уже днем – в 14:00.

"Сейчас, например, температура опять повысилась до плюс 5. Такое явление называется обратный ход, или аномальный. Зимой солнце не играет почти никакой роли, значит, ночью был более выражен южный поток воздуха", – пояснил метеоролог в беседе с Агентством "Москва".

По подсчетам Вильфанда, обратный ход температуры в столице может фиксироваться всю рабочую неделю, так как сейчас ее определяет именно направление воздушных потоков.

Уже к предстоящим выходным дням в Москве наступит первое понижение температуры. 3 февраля в Москву придет минусовая температура. С этого дня она будет сохраняться в городе и ночью, и днем.

Между тем почти на всей территории столичного региона растаял снежный покров. Cнега совсем не осталось и в Подмосковье.

Однако снег может вернуться в Москву во второй половине февраля, считает руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Снежный покров может пролежать до начала марта и будет "продолжительный и не очень большой".