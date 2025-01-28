Температура в батареях квартир Москвы снижена до минимума из-за потепления

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Московская система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления, сообщила пресс-служба ПАО "МОЭК".

В компании отметили, что температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов. Указанные минимально необходимые значения позволяют нагревать воду до нормативных 60 градусов. Вместе с тем параметры магистрального теплоносителя устанавливают с учетом среднесуточного значения температуры наружного воздуха.

По данным МОЭК, погодные "качели" всегда являлись сложным периодом для специалистов, отвечающих за данную работу.

Между тем метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января. Соответствующую ситуацию метеорологи назвали самым масштабным арктическим вторжением в сезоне.

При этом погодные условия до конца месяца будут сопровождаться теплом и смешанными осадками. Однако, если снег и выпадет, то его слой будет незначительным, и, вероятно, он будет представлять собой смесь снега и воды.

Кроме того, температура воздуха в Москве может превысить климатическую норму на 7–8 градусов в конце текущего месяца. Таким образом, при сложившейся ситуации 2025-й может побороться за пальму первенства по теплу с очень теплым 2020 годом.

Вместе с тем аномально теплый конец января может негативно повлиять на будущий урожай в регионах средней полосы и юга России, считают фермеры и агрономы. Кроме того, на фоне теплой погоды сохраняют активность такие вредители, как долгоносики и саранчовые, что тоже несет определенные риски для урожая.