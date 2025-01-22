Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в конце января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в конце января ожидается очень теплая погода без существенных осадков. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха может превысить климатическую норму на 7–8 градусов.

"Температурный фон останется у нас около 0. Слабо отрицательной температура будет в ночные часы, не менее чем минус 1 градус, а дневная температура – в пределах от 0 до 3 градусов", – приводит РИА Новости слова Поздняковой.

Она также отметила, что при сложившейся ситуации 2025-й может побороться за пальму первенства по теплу с очень теплым 2020 годом.

В предстоящие выходные, 25 и 26 января, в столице начнется оттепель. Кроме того, в четверг и пятницу, 23 и 24 января, в Москве температура будет колебаться от минус 2 до 0 градусов.

Как ранее отмечала Позднякова, для текущего столетия такая погода не редкость – погодные условия стали фиксироваться раз в два года. По ее словам, самая высокая температура воздуха за две декады января в Москве была в 2007 году – 0,7 градуса.