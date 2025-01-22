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22 января, 07:21

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Синоптик Вильфанд: температура в Москве к концу недели может составить 4 градуса

Потепление до 4 градусов придет в столичный регион в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздушные потоки с юга и юго-запада восстановят свое влияние в Москве к ближайшим выходным, 25 и 26 января, благодаря чему дневная температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночные температуры будут варьироваться от 0 до 3 градусов, уточнил он в беседе с ТАСС.

В среду, 22-го числа, прогнозируется умеренная погода с температурой на 1–2 градуса выше нормы. Днем значения зафиксируются в диапазоне от 2 до 7 градусов мороза, отметил синоптик, добавив, что еще выпадет приблизительно 2–3 миллиметра снега.

В четверг и пятницу, 23 и 24 января, также прогнозируются осадки и облачная погода. Ночная температура, по словам метеоролога, упадет до минус 5 градусов, а днем поднимется до минус 2.

Вместе с тем в Москве и Московской области продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 23:00 30 января.

Между тем синоптик Татьяна Позднякова заявила, что первый месяц текущего года стремится в лидеры по теплу. За первые 20 дней средняя температура воздуха составила минус 0,4 градуса. Однако для текущего столетия такая погода не редкость, уточнила она.

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