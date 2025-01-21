Департамент природопользования: случаи цветения первоцветов из-за потепления единичны

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Случаи цветения первоцветов в столице из-за потепления единичны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ведомстве пояснили, что для массового пробуждения растений нужно большое количество солнечного света. Одна из причин цветения первоцветов в январе – их расположенность около теплотрасс и других искусственных источников тепла.

Когда в город вернется зима, растения снова уйдут в состояние глубокого покоя. Повторно они расцветут при наступлении полноценной весны, пояснили в пресс-службе.

Между тем в Сочи на полтора месяца раньше расцвела мимоза на фоне теплой зимы. Ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани уточнила, что раннее цветение этого растения происходит уже не первый год. На местных ярмарках появились бутоны, находящиеся на пределе расцветания. В Сочи уже были зарегистрированы случаи, когда мимоза цвела в декабре, добавила Солтани.