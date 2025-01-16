Мимоза зацвела в Сочи раньше срока из-за теплой зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Сочи мимоза зацвела раньше на полтора месяца из-за теплой зимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галину Солтани.

Эксперт отметила, что раннее цветение мимозы происходит уже не первый год. Так, на местных ярмарках уже появились бутоны, которые находятся на пределе расцветания. Солтани добавила, что в Сочи уже были зафиксированы случаи, когда мимоза начинала цвести в декабре.

Между тем департамент природопользования и охраны окружающей среды заявил, что в Москве животные не выйдут из спячки раньше срока на фоне теплой зимы, так как их биоритмы остаются зимними.

Специалисты отметили, что таяния снега и теплой температуры недостаточно для того, чтобы прервать спячку. Так как земля не прогрелась до достаточной температуры, их ритмы не изменились.