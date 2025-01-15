Эксперт Вишневский: около 10–15 видов грибов можно найти в лесах Подмосковья из-за тепла

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Около 10–15 видов грибов можно найти сегодня в подмосковных лесах из-за аномально теплой погоды. Об этом Агентству "Москва" рассказал председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

Он напомнил, что ежегодно зимой опытные грибники отправляются в лес. В этом году, как утверждает Вишневский, им повезло больше, чем обычно. В лесах появились опята, лисички, подосиновики, белые и другие грибы.

"Обилие грибов зимой зависит от текущей погоды. Если морозно, то их немного", – объяснил председатель Союза грибников России.

Ранее в Московской области вновь зацвели васильки и одуванчики на фоне теплой погоды. Как отметили в подмосковном комитете лесного хозяйства, из-за отсутствия устойчивых холодов в лесах можно встретить грибы, мхи, лишайники, клевер.

