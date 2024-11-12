Фото: klh.mosreg.ru

Васильки и одуванчики вновь зацвели в Подмосковье на фоне теплой погоды, сообщается в телеграм-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

"Несмотря на то что ноябрь часто называют самым мрачным месяцем года, в этом году природа радует нас разнообразием красок. И лесные специалисты, и натуралисты-любители отмечают повторное цветение многих растений", – говорится в публикации.

В комитете также отметили, что из-за отсутствия устойчивых холодов можно в лесах увидеть грибы, мхи, лишайники, а также яснотки, клевер и другие растения.

Между тем текущий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявила ранее Всемирная метеорологическая организация. Сейчас отмечается рост скорости повышения уровня океана.

По данным организации, в настоящее время ухудшается ситуация и с ледниками. В прошлом году ледники лишились рекордного количества льда – 1,2 метра в водном эквиваленте, что стало крупнейшей потерей с момента начала измерений с 1953 года.

