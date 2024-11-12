Синоптик Вильфанд: повышение температуры прогнозируется в Москве 16 и 17 ноября

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Небольшое повышение температуры до 5 градусов прогнозируется в Московском регионе в выходные, 16 и 17 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве погода характерная для предзимья. Ночью небольшие отрицательные значения, днем небольшие положительные значения", – приводит слова Вильфанда "Интерфакс".

По словам синоптика, в ночь на 13 ноября в столичном регионе ожидается от 0 до минус 2 градусов, а днем – 2–4 градуса. В четверг ночью, 14 ноября, прогнозируется от минус 1 до плюс 1, а по области – до минус 3. Днем ожидается 1–3 градуса тепла. Аналогичная ситуация ожидается в пятницу.

При этом, отметил Вильфанд, небольшое повышение температуры прогнозируется в субботу, 16 ноября.

"Ночью по-прежнему – около 0, а дневные температуры будут в диапазоне плюс 4–5 градусов. Но изменится уже характер погоды. Дело в том, что вчера и сегодня очень высокое атмосферное давление, на 15 миллиметров ртутного столба выше нормы, завтра еще тоже в первой половине дня высокое давление, а затем оно начнет достаточно резко падать", – пояснил синоптик, добавив, что со среды к пятнице давление понизится примерно на 20 миллиметров.

Ожидается, что 16 и 17 ноября температура будет на 3 градуса выше нормы. Также этому будет способствовать теплый воздух из Атлантики. Однако понижение давления приведет к тому, что с четверга начнутся осадки, добавил Вильфанд.

"Сильных осадков точно не прогнозируется, местами будут небольшие осадки, чуть больше осадков будет в пятницу, выпадет 2–3 миллиметра. В субботу-воскресенье, хотя уже давление понизится, условий для осадков мало", – сказал Вильфанд.

Кроме того, 18 ноября, предварительно, давление может стать еще ниже.

Между тем в первую половину недели в Москве ожидается облачная погода без осадков, однако 14 и 15 ноября пойдет мокрый снег с дождем. Как рассказывал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в течение всей недели температура воздуха будет колебаться около нуля в дневные часы. Дожди 14 и 15 ноября не будут сильными. Выпадет до 3 миллиметров осадков.