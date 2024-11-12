Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 14 и 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первую половину недели в Москве ожидается облачная погода без осадков, однако 14 и 15 ноября пойдет мокрый снег с дождем. Об этом News.ru заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в течение всей недели температура воздуха будет колебаться около нуля в дневные часы. Ночью столбики термометров покажут слабый плюс, по области температура опустится до минус 1–2 градусов.

"Давление довольно быстро "откочует" на юго-восток, и уже в среду, 13 ноября, к концу дня оно будет над степями Казахстана. То есть давление у нас будет сильно и очень быстро падать с середины недели", – отметил Шувалов.

Эксперт добавил, что дожди 14 и 15 ноября не будут сильными. Выпадет до 3 миллиметров осадков.

Тем временем 12 ноября Московский регион станет ощущать влияние периферии "теряющего силы" антициклона, написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В этом случае облаков в небе будет много, но существенных осадков не прогнозируется, также температурный фон будет близким к средним многолетним значениям

По данным Леуса, температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов, по области – от минус 1 до 3 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Между тем небольшие осадки ожидаются 13 ноября. Температура воздуха окажется в пределах 1–3 градусов, заключил Леус.

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