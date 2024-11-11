Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Спокойная" температура ожидается в Москве на текущей неделе, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По его словам, 14 и 15 ноября минимальное значение дневной температуры воздуха составит 0 градусов, максимальное – 5 градусов тепла.

"Переменная облачность, в четверг (14 ноября. – Прим. ред.) возможны небольшие осадки", – добавил синоптик.

Цыганков добавил, что в указанные даты ночные температуры составят от 1 до 2 градусов ниже нуля.

Между тем заморозки вернулись в Московский регион. Минувшей ночью местами температура опускалась до минус 5,5 градуса.

Кроме того, в понедельник, 11 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в дневное время будет от 1 до 3 градусов, по области – от минус 1 до 4 градусов.