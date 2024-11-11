Синоптик Леус: заморозки вернулись в Москву и Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заморозки вернулись в Москву и Подмосковье. Минувшей ночью местами температура опускалась до минус 5,5 градуса, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В ночь на 11 ноября в столице, по данным метеостанции ВДНХ, минимум составил минус 1 градус. В ТиНАО и в Михайловском минимальная температура опустилась до минус 5,5 градуса, рассказал синоптик.

По словам Леуса, в Московской области вне зоны отрицательных температур оказался небольшой участок в юго-восточной части региона. Холоднее всего было в Клину, где температура опустилась до минус 4,4 градуса.

После незначительного повышения температуры днем 11 ноября ночью вновь температура опустится ниже нуля, отметил специалист.

Между тем в понедельник, 11 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в дневное время будет от 1 до 3 градусов, по области – от минус 1 до 4 градусов.

Скорость переменного ветра окажется в пределах 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 759 миллиметров ртутного столба.