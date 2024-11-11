Облачная погода без осадков ожидается в Москве 11 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве 11 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Между тем ночью температура в Москве может понизиться до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось, что первая половина текущей недели ожидается в Москве со слабым плюсом и небольшими заморозками. К пятнице, 15 ноября, прогнозируется усиление осадков в виде снега.

При этом формирование устойчивого снежного покрова в Москве пока не ожидается, говорить о нем преждевременно, отмечают синоптики. Тот снег, что шел в городе до этого сформировал лишь временный, неустойчивый покров.