Синоптик Позднякова: солнце в Москве в октябре светило 74 часа вместо 78

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Солнце в столице в октябре светило немного меньше нормы. Об этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

По словам синоптика, в октябре было мало солнечных дней, зато много облаков и осадков. По данным обсерватории МГУ, в этом месяце солнце в Москве появлялось в небе всего в течение 74 часов при норме 78.

Прошедший октябрь в городе отличался относительно теплой погодой, среднемесячная температура воздуха превысила норму на 1,9 градуса, рассказала Позднякова. Она отметила, что самым солнечным в XXI веке был октябрь 2005 года с количеством часов солнечного сияния 149, самым пасмурным месяц был в 2001-м с 24 часами с солнцем.

В ноябре же, уточнила специалист, солнце светит в Москве в среднем 32 часа.

Между тем за первые дни ноября в столице выпало 30,7 миллиметра осадков – 59% от месячной нормы. Как сказал синоптик Михаил Леус, особенно на это повлияли рекордные осадки, прошедшие в первый день месяца. Тогда выпало 18 миллиметров осадков.

При этом до середины месяца существенной прибавки осадков не прогнозируется, добавил Леус.