Почти 60% от месячной нормы осадков выпало за первые дни ноября в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За первые дни ноября в Москве выпало 30,7 миллиметра осадков, что составляет 59% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, основной вклад в копилку небесной влаги внесли рекордные осадки, которые прошли в первый день месяца. Тогда выпало 18 миллиметров осадков.

По словам Леуса, до середины месяца существенной прибавки осадков не ожидается.

Днем в четверг, 7 ноября, в Москве возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 7 градусов. При этом 8 и 9 ноября воздух прогреется до 9 градусов.

В это же время синоптики не исключают исчезновения снежного покрова в городе уже к ближайшим выходным. По данным на 6 ноября, толщина снега на метеостанции ВДНХ составила около 5 сантиметров.

