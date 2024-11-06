06 ноября, 23:03Общество
Почти 60% от месячной нормы осадков выпало за первые дни ноября в Москве
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
За первые дни ноября в Москве выпало 30,7 миллиметра осадков, что составляет 59% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, основной вклад в копилку небесной влаги внесли рекордные осадки, которые прошли в первый день месяца. Тогда выпало 18 миллиметров осадков.
По словам Леуса, до середины месяца существенной прибавки осадков не ожидается.
Днем в четверг, 7 ноября, в Москве возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 7 градусов. При этом 8 и 9 ноября воздух прогреется до 9 градусов.
В это же время синоптики не исключают исчезновения снежного покрова в городе уже к ближайшим выходным. По данным на 6 ноября, толщина снега на метеостанции ВДНХ составила около 5 сантиметров.
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