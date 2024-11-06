Синоптик Тишковец спрогнозировал исчезновение снега в Москве к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 3 сантиметра. Такая тенденция приведет к тому, что к выходным он полностью растает, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В данный момент на ВДНХ толщина снега не превышает 5 сантиметров, в МГУ – 7 сантиметров, а в Тушине и Балчуге значение зафиксировали на 4 и 2 сантиметрах соответственно, указал синоптик.

При этом самый высокий снежный покров регистрируется в Кашире – 10 сантиметров. Метеоролог уточнил, что по климату и по прогнозам устойчивый снег ляжет не ранее конца ноября – начала декабря.

Ночь на 6 ноября стала самой холодной в Москве за текущий месяц. Минимальная температура воздуха на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила минус 1,7 градуса, а на Балчуге – минус 0,6. В это же время термометры в Михайловском, в ТиНАО, показали минус 5 градусов.

По прогнозам синоптиков, москвичей в среду, 6-го числа, ожидают снег, переходящий в дождь, гололедица, а также облачная погода. Температура днем будет от 2 до 4 градусов, однако уже 9 и 10 ноября в столичный регион придет потепление. В эти дни специалисты прогнозируют до 11 градусов.