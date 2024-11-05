Синоптик Позднякова: ноябрь в Москве стал рекордным в XXI веке по количеству осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самое большое количество осадков для ноября в XXI веке выпало в Москве в текущем году. Об этом рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, с начала месяца в городе зафиксировали около 28 миллиметров осадков.

"Но в прошлых веках обильные осадки в начале ноября случались раз 10 лет. В 1974 году в виде дождя за первую пятидневку ноября выпало 33,7 миллиметра, или 64% месячной нормы", – уточнила синоптик.

В ноябре этого года основной вклад в осадки внесет снег, отметила метеоролог. Позднякова добавила, что он начнет сходить в столице с 7 ноября.

Между тем самый высокий снежный покров в Московской области к утру 5 ноября образовался в Кашире. Там высота снега достигла 10 сантиметров. На ВДНХ в Москве высота снежного покрова увеличилась на пару сантиметров, утром 5 ноября она достигла 8 сантиметров.

Как указал синоптик Роман Вильфанд, условия для нового снегопада в Москве и Подмосковье отсутствуют, однако снег и мокрый снег ожидаются 5 и 6 ноября. По его словам, в столице выпадет еще около 1–1,5 миллиметра осадков, а высота снега может увеличиться на 1–2 сантиметра.

