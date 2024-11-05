Ночь на 6 ноября может стать самой холодной с начала осени в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на среду, 6 ноября, может стать самой холодной в Москве с начала осени. Температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, рассказал Агентству "Москва" начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам эксперта, в ближайшие двое суток в столице сохранится зимняя погода. По области в ночь на среду прогнозируется до минус 6 градусов. При этом в дневное время температура вернется к положительным значениям и будет варьироваться от 0 до 5 градусов. После этого в столице начнется потепление, подчеркнул Цыганков.

"С 7 по 10 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, ночью – от 0 до 5 градусов, возможен небольшой дождь. Днем в четверг – от 4 до 6 градусов, в пятницу – так же", – отметил он.

Ближе к выходным дням температура воздуха в городе вырастет до 9 градусов, на фоне чего растает снег, подчеркнул синоптик. При этом в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, прогнозируется от 4 до 9 градусов, а в понедельник, 11 ноября, температура воздуха составит 6 градусов. В столице также прогнозируется облачная погода и отсутствие осадков.

Однако в середине следующей недели, 13–14 ноября, в Москву придет волна холодной погоды, и не исключено, что это будет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений. Таким образом, теплая погода, которая наступит в столице в эти выходные, продержится не более пяти дней.

