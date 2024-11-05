Высота снежного покрова в Подмосковье достигла 10 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Самый высокий снежный покров в Московской области к утру 5 ноября образовался в Кашире. Там высота снега достигла 10 сантиметров, написала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

Синоптик рассказала, что на ВДНХ в Москве высота снежного покрова увеличилась на пару сантиметров, утром 5 ноября она достигла 8 сантиметров. На Балчуге высота снега составила 3 сантиметра, в МГУ она осталась на уровне 6 сантиметров.

Между тем синоптик Роман Вильфанд отметил, что условия для нового снегопада в Москве и Подмосковье отсутствуют, однако снег и мокрый снег ожидаются 5 и 6 ноября. По его словам, в столице выпадет еще около 1–1,5 миллиметра осадков, а высота снега может увеличиться на 1–2 сантиметра.

Также в ночь на 6 ноября из-за повышения давления и прохождения воздушных масс с севера в столичном регионе будут морозы, добавил Вильфанд.