Синоптик Вильфанд: зимняя погода и снег сохранятся в Москве до 6 ноября

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Условия для нового снегопада в столичном регионе отсутствуют, однако небольшие осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются во вторник и среду, 5 и 6 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозам, в городе выпадет еще около 1–1,5 миллиметра осадков, а высота снега может увеличиться еще на 1–2 сантиметра. Температура, в свою очередь, в ночь на вторник опустится до минус 4 градусов, по области – до минус 7. Днем же воздух немного прогреется и будет варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса.

При этом в ночь на 6-е число из-за повышения давления и прохождения воздушных масс с севера в Москве и Подмосковье будут заметные морозы, подчеркнул Вильфанд. Так, температура понизится до минус 6 – минус 4 градусов, по области – до минус 8. Днем в столице ожидается снег, переходящий в дождь.

"И, естественно, со второй половины дня в среду начнется таяние этого снега, который сейчас находится на земле", – отметил синоптик в беседе с "Интерфаксом".

Кроме того, в эти два дня в столичном регионе сохранится гололедица, а также местами гололед. Метеоролог также считает, что лед налипнет на твердые конструкции и провода.

В свою очередь, с четверга, 7 ноября, в Москве начнется повышение температуры. Ночью будет 2–4 плюсовых градуса, а днем 4–6, по области же воздух прогреется до 7 градусов тепла. В пятницу, 8-го числа, дневные температуры ожидаются в диапазоне плюс 5 – плюс 9 градусов, а в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, – до 10 градусов тепла.

К настоящему времени высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, из-за чего понедельник стал вторым 4 ноября в XXI веке по величине выпавшего снега. В Московской области снежный покров составил 2–10 сантиметров.

Несмотря на накрывший Москву и область снегопад, аэропорты столичного региона продолжают работать штатно. Ни одно воздушное судно за прошедшие сутки не ушло на запасные аэродромы. При этом аэродромные службы авиагаваней оснащены всеми силами и средствами, которые необходимы для стабильной работы в условиях холодного времени года.