Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве составляет 6 см

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Высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров, из-за чего понедельник стал вторым 4 ноября в XXI веке по величине выпавшего снега. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В век глобального потепления снегопады с формированием снежного покрова в начале ноября – не частые гости в столичном регионе. В XXI веке снежный покров в столице в этот день, по данным метеостанции ВДНХ, наблюдался лишь три раза – в 2005, 2009 и в 2016 годах. Причем в первых двух из упомянутых случаев снежный покров был чисто символическим, и его высота не превышала 1 сантиметра", – отметил он.

По словам синоптика, норма высоты снега для 4 ноября составляет 4 сантиметра. Как подчеркнул метеоролог, в Московской области снежный покров достиг 2–10 сантиметров, самым снежным местом стал Наро-Фоминск, где высота снега составила 11 сантиметров.

Леус указал, что уже 7 ноября снег начнет таять, а 9 и 10 ноября он исчезнет с территории центральных областей.

4 октября в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода, снег и гололедица. Температура воздуха днем в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

По данным МЧС, в столице может наблюдаться отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Это явление будет сохраняться до 15:00 часов. На фоне такого прогноза в ведомстве рекомендовали автомобилистам существенно снизить скорость и нарастить дистанцию от идущих впереди машин.

