Снег и гололедица ожидаются в Москве 4 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода, снег и гололедица ожидаются в столице и области в понедельник, 4 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

К 5 ноября 85% территории РФ будет покрыто снегом, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Снежный покров сформируется в Северо-Западном федеральном округе, на Дальнем Востоке, в Центральном федеральном округе, а также на большей части Приволжского федерального округа.

По словам синоптика, это лишь временный покров, а процентное соотношение территорий, покрытых снегом, будет варьироваться.

