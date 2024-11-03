Синоптик Тишковец: потепление вернется в Москву к следующим выходным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление до 10 градусов прогнозируется в столице к следующим выходным. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в своем телеграм-канале.

"Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели. <...> Температура воздуха начнет ощутимо повышаться, и к выходным дням в Москве потеплеет до 5–10 градусов, из-за чего снегопады перейдут в дожди, а снежный покров к следующим выходным растает. Вернется осень", – говорится в его публикации.

В настоящее время в Москве впервые в сезоне сформировался снежный покров высотой 1 сантиметр. Этому способствовал циклон и минусовая температура, объяснил синоптик. Небольшой снежный покров также наблюдается Клину, Дмитрове, Ново-Иерусалиме и Наро-Фоминске (1 сантиметр), а также в Волоколамске (2 сантиметра).

Больше снега станет в понедельник, 4 ноября. Под влиянием мощного циклона окажутся Центральная Россия, Черноземье и Поволжье, добавил Тишковец. Снежный покров в столице может оказаться на уровне 7 сантиметров, а в Подмосковье он увеличится до 3–8 сантиметров, уточнил эксперт.

Резкие перепады температуры прогнозируются в центре европейской части России на протяжении всего ноября, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом средняя месячная температура будет близка к норме.

