Резкие перепады температуры ожидаются в европейской части России в ноябре

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Резкие перепады температуры прогнозируются в центре европейской части России в ноябре, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В целом, несмотря на перепады, средняя месячная температура в ноябре прогнозируется около нормы.

"Значительное повышение температуры на европейской территории России произойдет после 7-го числа, удивляться этому не нужно, потому что ноябрь – это центральный месяц предзимья, когда очень часто меняется погода", – сообщил ТАСС Вильфанд.

Он отметил, что Центральном федеральном округе спокойная погода прогнозируется до 11 ноября, а после 4-го числа существенных осадков не ожидается.

В Москве до вечера понедельника, 4 ноября, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Кроме того, утром в городе прогнозируется мокрый снег, в связи с этим автомобилистов попросили выезжать только на зимней резине или пользоваться городским транспортом.

