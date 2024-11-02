Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 7 ноября в Московском регионе начнется потепление, рассказал синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин, передает NEWS.ru.

По словам Ильина, если в ночь на 7 ноября еще ожидаются слабые морозы, то с 7 на 8 ноября ночная температура прогнозируется в пределах 1–2 градусов тепла.

"В дневные часы с 7 до 10 ноября температура воздуха будет находиться в диапазоне от 4 до 7 градусов. Осадки сохранятся, но будут небольшими", – отметил синоптик.

По словам эксперта, с 4 по 10 ноября температура в Москве будет "слабоотрицательной". Так, ночью 4 ноября показатели будут колебаться от 0 до минус 2, а с 5 по 7 ноября морозы продолжат усиливаться. При этом столбики термометров опустятся до минус 1–6 градусов.

Также местами в Московской области мороз окрепнет до 8 градусов ниже нуля. По словам Ильина, вплоть до 6 ноября температурные показатели будут находиться у нулевой отметки, иногда достигая небольшого минуса.

В свою очередь, "Автодор" в своем телеграм-канале рассказал о погодных условиях на российских дорогах 2 ноября.

Так, на трассе М-1 "Беларусь" днем на территории Смоленской области будет мокрый снег, температура же прогнозируется в районе нуля. В ночь на 3 ноября снег ожидается также в Московской и Смоленской областях. Похожая ситуация прогнозируется и на М-3 "Украина" в Калужской и Брянской областях.

На участке М-4 "Дон", расположенном на территории Тульской и Липецкой областей, также прогнозируется мокрый снег и температура около 0 градусов. При этом в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае местами пройдут дожди.

Днем на М-11 "Нева" на территории Тверской, Новгородской и Ленинградской областей пройдет снег, а в ночь на 3 ноября в Московской области – дождь. На трассе М-12 "Восток" во Владимирской, Нижегородской областях, Чувашии и Татарстане ожидается снег.

Между тем в Москве в субботу, 2 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура до 2 градусов. В Московской области температура будет колебаться в пределах от минус 2 до 3 градусов. В ночь на 3 ноября температура может понизиться до минус 5 градусов.