Синоптик Позднякова предупредила о подмерзании выпавших за ночь 2 ноября осадков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Температура воздуха в ночь на 2 ноября в Москве опустится до минус 1 градуса, в области – до минус 2. Это поспособствует тому, что утром в субботу местами может появиться гололедица, предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Сильный ветер будет способствовать подмерзанию тех осадков, которые у нас выпадут за ночь. То есть погода очень неблагоприятная с точки зрения дорожной ситуации", – отметила синоптик в беседе с RT.

При этом дневная температура воздуха будет почти соответствовать ночной, уточнила метеоролог. В столице прогнозируется от минус 1 до плюс 2 градусов, когда как по области разрыв немного увеличится – от минус 2 до плюс 3 градусов. В связи с этим Позднякова призвала тех водителей, которые еще не поменяли резину на зимнюю, в ближайшие выходные при выезде за город быть предельно внимательными.

Также она предполагает, что соответствующие погодные условия сохранятся и на праздники. Первая пятидневка ноября, по словам синоптика, в целом будет относительно месяца прохладной.

"Аномалия температуры за первую декаду будет отрицательной и сама температура воздуха среднесуточная – отрицательной, что пока еще не соответствует климату, то есть как бы погода будет опережать календарь, она больше будет подходить середине ноября", – заключила она.

Тем временем вечером 1 ноября в Москве рухнет атмосферное давление до 721 миллиметра ртутного столба. Это будет на 25–27 миллиметров ниже нормы и близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления, который принадлежит 1 ноября 2001 года и составляет 720,8 миллиметра.