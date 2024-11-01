Синоптик Тишковец: на 10–30% больше нормы осадков выпадет в Москве в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 10–30% больше нормы осадков выпадет в Москве в ноябре. Сам месяц выдастся довольно пасмурным, слякотным, ветреным, но относительно теплым, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, ноябрь в столице будет на 2–2,5 градуса выше климатической нормы. Ночные значения зафиксируют примерно на минус 3,3 градуса, а дневные – на 1,1 градуса.

Однако первая неделя текущего месяца ожидается холодной с формированием временного снежного покрова до 3–6 сантиметров. Вторая семидневка начнется с потепления – температура превысит норму на 1–2 градуса, и снег растает, отметил метеоролог.

"Третья неделя пройдет под знаком усиления аномалии тепла – превышение над средним достигнет трех градусов, а значит, наступление метеозимы (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений), положенное по климату на 13 ноября, скорее всего, будет отложено на последнюю декаду ноября", – указал Тишковец.

В свою очередь, конец ноября также останется теплее нормы, превышая градусы на два показателя. Таким образом, тепло сохранится и на начало зимы, наступление которой, как отметил синоптик, ожидается неуверенным и скомканным.

Октябрь тем временем превысил свою норму осадков на 20%. Кроме того, минувший месяц стал на 1,9 градуса теплее климатической нормы.

Между тем снегопад накроет столицу уже в понедельник, 4 ноября. В ночь с 3 на 4, с утра 4 ноября выпадет снег – порядка 10 миллиметров осадков. Во вторник, 5 ноября, будет холодно, поэтому снег пролежит сутки-двое, пока не станет теплее. Тепло, скорее всего, придет после 6 ноября, и снежный покров растает.