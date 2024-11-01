Дождь с порывистым ветром прогнозируется в Москве 1 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с дождем, местами сильным, ожидается в столице в пятницу, 1 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 6 до 8 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Южный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами возможны порывы до 16–21 метра в секунду. Атмосферное давление составит 728 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам выезжать утром 1 ноября только на зимней резине. При этом владельцев авто призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы объявлен в столичном регионе на 1 и 2 ноября. В это же время в Москве и Подмосковье местами пройдет сильный дождь.

Снегопад накроет столицу в понедельник, 4 ноября. Во вторник, 5 ноября, будет холодно, поэтому снег пролежит сутки-двое, пока не станет теплее. Синоптики предполагают, что тепло придет после 6 ноября, и снежный покров растает.